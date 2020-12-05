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Арестованного ксендза Вячеслава Борка перевели в Витебск

05.12.2020 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арестованного за пост в социальных сетях настоятеля костела св. Иософата Кунцевича в Россонах Вячеслава Борка перевели в Витебске.



Первоначально сообщалось, что арест мятежны ксендз будет отбывать в Новополоцке.

Теперь новая информация на этот счет.
 
Административный арест будет отбывать в следственном изоляторе №2 на улице Гагарина, так как изолятор временного содержания закрыт на ремонт и арестованных по административным делам помещают в СИЗО. Об этом сообщил сайт Витебской католической епархии catholicnews.by.

Кроме того, издание опубликовалo сообщение бискупа Олега Буткевича в связи с арестом священнослужителя.

— Похоже, что его (Вячеслава Борка — ред.) объяснения не были приняты во внимание судом, в результате чего ксендзу Вячеславу Борку был вынесен обвинительный приговр, с чем священник не согласился, и с чем я тоже не могу согласиться. Потому что кс. Вячеслава фактически обвинили в том, против чего он сам выступал, — говорит в этом послании католический иерарх.

Напомним, что священника осудили за размещенный еще в августе в соцсетях плакат известного белоруского дизайнера Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!».

Написать письмо арестованному ксендзу можно по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 2, СИЗО-2, Борку Вячеславу Сигизмундвичу.
 
Теги: Витебск
 
 
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Арестованного за пост в социальных сетях настоятеля костела св. Иософата Кунцевича в Россонах Вячеслава Борка перевели в Витебске.
 
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