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БПЦ уже направила свои предложения в новую Конституцию

05.12.2020 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.



Предложения касаются взаимоотношений в семье, образования и культуры.

- Главным в наших предложениях стало закрепление традиционных христианских ценностей нашего народа, особенно с учетом того, что у наших соседей сейчас начали формироваться новые представления о семье, положении в ней родителей и детей.

БПЦ вносит предложение зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности. Также мы подчеркиваем важность и приоритет семейного воспитания перед школьным. 

Это будет способствовать укреплению института брака и препятствовать распаду семей, исчезнет либо существенно снизится необходимость в детских домах и домах престарелых.

Что касается предложений по вопросам образования и культуры, то здесь мы также ориентировались на сохранение христианских ценностей. К примеру, с позиции БПЦ, неприемлемы такие искусственно навязанные и чуждые нашему менталитету праздники, как Хэллоуин, несущие в себе негативный посыл.

В вопросах образования следует уделять большее влияние духовной стороне. К сожалению, с позиции светского образования, человек не должен знать основательно о духовном наследии своего народа. Но как же можно говорить о Ефросинье Полоцкой только как о великой просветительнице, забывая о ее высокодуховном облике, вдохновляющем нравственном примере для всех поколений, вкладе в духовное наследие Беларуси? Мы, несомненно, должны сохранить то самое доброе, что есть в нашей традиции, учитывая при этом реалии нашего времени, -- сказал митрополит Вениамин.
 
 
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Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
 
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