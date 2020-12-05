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Белорусский бизнесмен уехал из города, чтобы создать страусиную ферму

05.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области появилось страусиное ранчо. Хозяин – местный бизнесмен – уехал из города, чтобы создать собственную ферму. Почему выбрал для разведения именно этих птиц, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

«Бегает до 70 километров в час. Глаз способен видеть на 5 километров, изучать обстановку. В природе догнать эту птицу невозможно!» – указал предприниматель.

Ради страусов Владимир Гуркин оставил налаженное дело – продуктовые магазины. У него есть и другой бизнес, но сейчас он больше времени проводит на своей ферме. Сначала читал о птицах, потом начал ездить по конференциям.

«Животных люблю, всегда было интересно. Когда влез в сельское хозяйство, оно оказалось действительно настолько интересным – столько нюансов! Каждое животное требует своего подхода», – отметил директор фермерского хозяйства Владимир Гуркин.

Теперь о страусах он знает столько, что даже умеет сам выводить питомцев. Поначалу лично следил за температурой и влажностью в инкубаторе, опрыскивал и переворачивал яйца.

Черный африканский страус – самая крупная из современных птиц, ее масса может доходить до 155 килограмм. Сложно представить, что эта махина появляется из вот такого яйца. Хотя и оно, конечно, далеко не куриное, но, если честно, скорлупа больше напоминает керамику.

Сегодня на ранчо еще живут цесарки, павлины, фазаны, коровы, лошади, овцы и еноты. Последние особенно любят сладкое. Печенье и мармелад с удовольствием берут прямо из рук.

«Можно приехать просто на экскурсию, погулять, ничего не снимать. Просто погулять на природе, пообщаться с животными. И катание есть у нас на лошади, и трогать их можно. Больше как контактный зоопарк», – говорит управляющая фермерским хозяйством Ирина Врублевская.

На ферму приезжают не только туристы. Страусиное мясо у Владимира покупают столичные рестораны. За перьями приезжают из театров. Но доход – не главное, говорит хозяин. Дело больше для души. А еще Владимиру очень интересна племенная работа.

Недавно в этом хозяйстве появились новые жители австралийские эму. В отличие от черных африканских страусов, эти птицы очень спокойные и ручные. И уже совсем скоро они дадут первое потомство.



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На ранчо пообщаться с гигантскими птицами приезжают туристы. Страусиное мясо у Владимира покупают столичные рестораны, а за перьями приезжают из театров.
 
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