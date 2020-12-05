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Белорусский бизнесмен уехал из города, чтобы создать страусиную ферму
05.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области появилось страусиное ранчо. Хозяин – местный бизнесмен – уехал из города, чтобы создать собственную ферму. Почему выбрал для разведения именно этих птиц, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.
Ради страусов Владимир Гуркин оставил налаженное дело – продуктовые магазины. У него есть и другой бизнес, но сейчас он больше времени проводит на своей ферме. Сначала читал о птицах, потом начал ездить по конференциям.
Теперь о страусах он знает столько, что даже умеет сам выводить питомцев. Поначалу лично следил за температурой и влажностью в инкубаторе, опрыскивал и переворачивал яйца.
Сегодня на ранчо еще живут цесарки, павлины, фазаны, коровы, лошади, овцы и еноты. Последние особенно любят сладкое. Печенье и мармелад с удовольствием берут прямо из рук.
На ферму приезжают не только туристы. Страусиное мясо у Владимира покупают столичные рестораны. За перьями приезжают из театров. Но доход – не главное, говорит хозяин. Дело больше для души. А еще Владимиру очень интересна племенная работа.
Недавно в этом хозяйстве появились новые жители австралийские эму. В отличие от черных африканских
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На ранчо пообщаться с гигантскими птицами приезжают туристы. Страусиное мясо у Владимира покупают столичные рестораны, а за перьями приезжают из театров.
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