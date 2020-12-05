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Ночью -7°С, днем +5°С: прогноз погоды в Беларуси на 6 декабря
05.12.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. До семи градусов мороза ожидается по востоку Беларуси в ночь на 6 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, днем – переменная облачность. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, но предупреждают, что утром местами – слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -7°С по востоку республики до +5°С по западу страны. В дневные часы Днем -4…2°С, по западу +3…+6°С.
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Утром синоптики прогнозируют слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
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