Ночью -7°С, днем +5°С: прогноз погоды в Беларуси на 6 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. До семи градусов мороза ожидается по востоку Беларуси в ночь на 6 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, днем – переменная облачность. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, но предупреждают, что утром местами – слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -7°С по востоку республики до +5°С по западу страны. В дневные часы Днем -4…2°С, по западу +3…+6°С.