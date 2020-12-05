Чемпион мира по легкой атлетике подписал письмо провластных спортсменов

Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов.



Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.

Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».

В 2013 году Андрей Михневич был пожизненно дисквалифицирован за повторное употребление допинга.