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Чемпион мира по легкой атлетике подписал письмо провластных спортсменов
Источник материала: Tut.by
Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов.
44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.
Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».
В 2013 году Андрей Михневич был пожизненно дисквалифицирован за повторное употребление допинга.
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Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов.
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