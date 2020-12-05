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Чемпион мира по легкой атлетике подписал письмо провластных спортсменов

05.12.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов.


Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.

Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».

В 2013 году Андрей Михневич был пожизненно дисквалифицирован за повторное употребление допинга. 

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Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов.
 
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