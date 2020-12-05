Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие курсы евро и доллара выставили обменники на выходные Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,566 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,573 рубля (Технобанк).Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,566 рубля.Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,125 рубля).Евро выгоднее всего сдавать во Абсолютбанке — 3,114 рубля.