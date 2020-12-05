Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 28 – сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым»

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Павел Дуров

«Реальное решение проблемы на самом деле прямо противоположно: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев все наши проблемы связаны именно с неразумным потреблением. Например, если у вас избыточный вес, вы будете буквально завалены рекламой абонементов в спортзал или пищевых добавок. Но на самом деле ключ к похудению в том, чтобы меньше есть, а не в том, чтобы приобрести себе новую обувь или протеиновый порошок.



Если же вы боретесь с головной болью или стрессом, маркетологи попытаются предложить вам таблетки от головной боли или антидепрессанты. Но чтобы на самом деле минимизировать стресс, вы просто должны больше гулять и спать, а не искать для себя разного рода развлечения и просматривать социальные сети по вечерам.



Таблетки никогда не станут постоянным решением проблемы: со временем они утрачивают эффект и провоцируют появление побочных эффектов, что влечет за собой еще большее потребление таблеток. Как только вы пускаетесь в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, предназначенную для того, чтобы сделать вас несчастным, а корпорации — счастливыми».

«Сейчас мы живем в мегаполисах в окружении тонн дешевого сахара, но наша ДНК об этом не знает. Наши тела еще накапливают лишний жир, чтобы подготовиться к голодным и суровым зимам, которые никогда не наступят, а наши умы цепляются за каждую тревожную новость , сообщающую нам об угрозах, которые никогда не материализуются».

«Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале моей жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, а к 28 — уже сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самый полезный вид деятельности — это создание этих вещей, а не их потребление. Поэтому, вместо того чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я вкладывался в то, что мне больше всего нравилось: в создание социальных платформ, которые, надеюсь, приносят благо человечеству.



Я потратил большую часть своих личных средств на создание Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который близок к совершенству. Я считаю способность создавать вещи для других своим самым ценным и вознаграждающим активом. Думаю, что это одна из причин, почему я разбогател. Я занимался любимым делом, и деньги не были для меня главной целью».

, что рост потребления выгоден правительствам стран и корпорациям, но вредит экологии Земли, ресурсы которой расходуются на создание избытка товаров.Он, что имеет возможность купить что угодно, однако это не доставляет ему никакого удовольствия.Приводим избранное из его эссе.