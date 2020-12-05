﻿ Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 28 – сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 28 – сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым»

05.12.2020 12:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 28 – сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым»
Павел Дуров
Создатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал общество потребления и призвал людей перестать покупать то, что им не нужно.

Павел Дуров считает, что рост потребления выгоден правительствам стран и корпорациям, но вредит экологии Земли, ресурсы которой расходуются на создание избытка товаров.

Он отметил, что имеет возможность купить что угодно, однако это не доставляет ему никакого удовольствия.

Приводим избранное из его эссе.

«Реальное решение проблемы на самом деле прямо противоположно: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев все наши проблемы связаны именно с неразумным потреблением. Например, если у вас избыточный вес, вы будете буквально завалены рекламой абонементов в спортзал или пищевых добавок. Но на самом деле ключ к похудению в том, чтобы меньше есть, а не в том, чтобы приобрести себе новую обувь или протеиновый порошок.

Если же вы боретесь с головной болью или стрессом, маркетологи попытаются предложить вам таблетки от головной боли или антидепрессанты. Но чтобы на самом деле минимизировать стресс, вы просто должны больше гулять и спать, а не искать для себя разного рода развлечения и просматривать социальные сети по вечерам.

Таблетки никогда не станут постоянным решением проблемы: со временем они утрачивают эффект и провоцируют появление побочных эффектов, что влечет за собой еще большее потребление таблеток. Как только вы пускаетесь в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, предназначенную для того, чтобы сделать вас несчастным, а корпорации — счастливыми».


«Сейчас мы живем в мегаполисах в окружении тонн дешевого сахара, но наша ДНК об этом не знает. Наши тела еще накапливают лишний жир, чтобы подготовиться к голодным и суровым зимам, которые никогда не наступят, а наши умы цепляются за каждую тревожную новость, сообщающую нам об угрозах, которые никогда не материализуются».


«Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале моей жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, а к 28 — уже сотни. Однако это никогда не делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самый полезный вид деятельности — это создание этих вещей, а не их потребление. Поэтому, вместо того чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я вкладывался в то, что мне больше всего нравилось: в создание социальных платформ, которые, надеюсь, приносят благо человечеству.

Я потратил большую часть своих личных средств на создание Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который близок к совершенству. Я считаю способность создавать вещи для других своим самым ценным и вознаграждающим активом. Думаю, что это одна из причин, почему я разбогател. Я занимался любимым делом, и деньги не были для меня главной целью».
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС допускают проведение международного трибунала над виновными в насилии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика