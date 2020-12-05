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Алексиевич: «Нас должно выйти на улицу миллион»
Источник материала: UDF
Светлана Алексиевич перед допросом 26 августа. Фото Игоря Мелешко
– Я думаю, что при Лукашенко – нет, – рассуждает Светлана Алексиевич, которая была вынуждена покинуть Беларусь, на
Конечно же, нет. Я думаю, что весной, наверное (может быть, раньше) просто произойдет взрыв. Это происходит сейчас накопление.
Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови. Но я надеюсь, что миллион выйдет на улицу. Нас должно выйти на улицу миллион.
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«Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови...»
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