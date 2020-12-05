Источник материала: UDF



Светлана Алексиевич перед допросом 26 августа. Фото Игоря Мелешко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексиевич: «Нас должно выйти на улицу миллион» «Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови...»

– Я думаю, что при Лукашенко – нет, – рассуждает Светлана Алексиевич, которая была вынуждена покинуть Беларусь, на. – Ну какая Конституция может быть сделана под его руководством? После того, когда столько людей унижено, когда столько искалечено, и страна превратилась в лагерь какой-то военный, ну как можно верить человеку, который это все сделал, что он будет делать демократическую Конституцию?Конечно же, нет. Я думаю, что весной, наверное (может быть, раньше) просто произойдет взрыв. Это происходит сейчас накопление.Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови. Но я надеюсь, что миллион выйдет на улицу. Нас должно выйти на улицу миллион.