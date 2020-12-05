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Эксперт: потери для Беларуси от разрыва отношений с Западом будут гораздо большими, чем ранее

05.12.2020 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению директора Института политических исследований «Политическая сфера» доктора политических наук Андрея Казакевича, в ходе текущего кризиса потери для Беларуси от разрыва отношений с ЕС и США «будут значительно больше, чем после кризиса 1996-1997 и 2010-2011 годов».

Эксперт: потери для Беларуси от разрыва отношений с Западом будут гораздо большими, чем ранее
Фото со страницы Андрея Казакевича в соцсети

Свое мнение он объясняет тем, что «отношений и сотрудничества десять и тем более двадцать лет назад было значительно меньше».

«В последние годы Беларусь, в среднем, получала кредитов и помощи на сумму около 500 млн. евро. Прошлый год был рекордным с почти 1,4 млрд. В 2008-2010 эта сумма была в раз пять меньше — около 100 млн. евро в год. В 1990-х сотрудничество было совсем минимальное», — отметил эксперт.

Эксперт: потери для Беларуси от разрыва отношений с Западом будут гораздо большими, чем ранее

Он также обратил внимание на то, что после 2010-2011 года работа с ЕБРР и ВБ продолжалась. Сейчас, до разрешения политического кризиса, она вряд ли будет возможной, считает политолог.

 

 
 
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По мнению директора Института политических исследований «Политическая сфера» доктора политических наук Андрея Казакевича, в ходе текущего кризиса потери для...
 
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