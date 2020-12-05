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Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах

05.12.2020 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждые выходные среди задержанных и отправленных за решетку белорусов оказывается немало талантливых врачей, экономистов, спортсменов, деятелей искусства. 8 ноября не вернулся домой художник Владислав Стальмахов. Позже его судили и отправили на 10 суток в Жодинский ИВС. Его сокамерникам повезло провести дни в заключении с интереснейшим собеседником. Все это время Владислав подмечал детали тюремного быта, а выйдя на свободу, опубликовал в своем Facebook серию выразительных этюдов. В «стакане» автозака, шашки из хлеба, прогулка в тесном дворике… Уже не просто личные воспоминания, а часть истории нации.

Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах
Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах

Владислав Стальмахов родился в 1970 году. «В своем творчестве он развивает и переосмысливает традиции примитивизма, т. н. наивного искусства и авангарда ХХ века. В центре его работ, будь то живопись, графика или скульптура, находятся жизнь и мироощущение обычного „маленького человека“, увиденная и осмысленная им самим», — пишет сайт art-minsk.by.

Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах

 
 
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Каждые выходные среди задержанных и отправленных за решетку белорусов оказывается немало талантливых врачей, экономистов, спортсменов, деятелей искусства. 8...
 
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