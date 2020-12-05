Белорусский художник вернулся с суток и показал тюремный быт в этюдах

Источник материала: Onliner

Каждые выходные среди задержанных и отправленных за решетку белорусов оказывается немало талантливых врачей, экономистов, спортсменов, деятелей искусства. 8 ноября не вернулся домой художник Владислав Стальмахов. Позже его судили и отправили на 10 суток в Жодинский ИВС. Его сокамерникам повезло провести дни в заключении с интереснейшим собеседником. Все это время Владислав подмечал детали тюремного быта, а выйдя на свободу, опубликовал в своем Facebook серию выразительных этюдов. В «стакане» автозака, шашки из хлеба, прогулка в тесном дворике… Уже не просто личные воспоминания, а часть истории нации.





















































Владислав Стальмахов родился в 1970 году. «В своем творчестве он развивает и переосмысливает традиции примитивизма, т. н. наивного искусства и авангарда ХХ века. В центре его работ, будь то живопись, графика или скульптура, находятся жизнь и мироощущение обычного „маленького человека“, увиденная и осмысленная им самим», — пишет сайт art-minsk.by.



