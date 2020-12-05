Как в центре Минска шагали сторонники «За батьку»

Источник материала: Салiдарнасць

Шествие проходило в субботу в центре белорусской столицы – вдоль проспекта Независимости.

Участники провластного шествия скандировали «За батьку», которое многими слышится как «Со-бач-ку!». На маршруте участников акции силовики не наблюдались, хотя на массовых мероприятиях их обычно повышенная концентрация.

Всего, отметим, в колонне было несколько десятков человек.





Фото TUT.BY

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