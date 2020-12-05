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Как в центре Минска шагали сторонники «За батьку»
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Шествие проходило в субботу в центре белорусской столицы – вдоль проспекта Независимости.
Участники провластного шествия скандировали «За батьку», которое многими слышится как «Со-бач-ку!». На маршруте участников акции силовики не наблюдались, хотя на массовых мероприятиях их обычно повышенная концентрация.
Всего, отметим, в колонне было несколько десятков человек.
Фото TUT.BY
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Шествие проходило в субботу в центре белорусской столицы – вдоль проспекта Независимости.
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