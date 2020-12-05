Курсанты и сотрудники Института МВД организовали благотворительную акцию для одиноких пенсионеров

Источник материала: ОНТ

Зима традиционно радует различными благотворительными акциями, которые приурочены к Новому году. Не остались в стороне курсанты и сотрудники Могилёвского института МВД. Они организовали помощь для пожилых.

Тёплые вещи, сладкие закатки и фрукты собрали для постояльцев интерната в Мстиславском районе. Визит приурочили ко дню инвалидов. Дарить такое внимание, признаются, курсанты, оказалось делом не только полезным, но и приятным. В подтверждение – искренние улыбки тех, кто получил нужные и полезные подарки.

В доме-интернате проживает более 60-ти человек. Это пожилые, одинокие и люди с ограниченными возможностями. В период пандемии к здоровью подопечных внимание особое. Маски, перчатки, антисептики и ограничение контактов с приезжими. Но в этот день меры предосторожности не помешали тёплому общению.

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