ЕС допускают проведение международного трибунала над виновными в насилии в Беларуси

Источник материала: АФН

Для суда над теми, кто избивал людей в Беларуси и применял насилие против протестующих возможно создание международного трибунала, если таких людей не захочет или не сможет привлечь к ответственности само государство.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью DW.

Отвечая на вопрос возможно ли создание международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных, кто применял насилие против протестующих, Гилмор ответил: «Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности».