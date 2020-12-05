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ЕС допускают проведение международного трибунала над виновными в насилии в Беларуси

05.12.2020 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Для суда над теми, кто избивал людей в Беларуси и применял насилие против протестующих возможно создание международного трибунала, если таких людей не захочет или не сможет привлечь к ответственности само государство.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью DW.

Отвечая на вопрос возможно ли создание международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных, кто применял насилие против протестующих, Гилмор ответил: «Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности».

 
 
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Для суда над теми, кто избивал людей в Беларуси и применял насилие против протестующих возможно создание международного трибунала, если таких людей не захочет или...
 
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