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Чемпион мира по легкой атлетике подписал письмо провластных спортсменов

05.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов, пишет SPORT.TUT.BY


Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.

Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».
 
 
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Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов, пишет SPORT.TUT.BY
 
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