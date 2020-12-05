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Чемпион мира по легкой атлетике подписал письмо провластных спортсменов
Источник материала: Партизан
Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов, пишет
Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl
44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.
Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».
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Чемпион мира по легкой атлетике Андрей Михневич поставил свою подпись под письмом провластных спортсменов, пишет SPORT.TUT.BY
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