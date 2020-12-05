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У бывшей журналистки СТВ прошел обыск

05.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У бывшей журналистки СТВ Алены Чернявской прошел обыск. Об этом она написала в Instagram.




Алена является фигуранткой дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В результате обыска ничего не изъяли. «Меня никуда не забрали, хотя я была готова к очередной «поездке»)», – написала Алена.

Алена Чернявская работала на телеканале СТВ и уволилась после выборов.
 
 
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У бывшей журналистки СТВ Алены Чернявской прошел обыск. Об этом она написала в Instagram.
 
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