Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке





Речь идет о голе, который россиянин провел в ворота "Финикса" в январе 2006 года.





Овечкин подхватил шайбу в средней зоне, промчался с ней вдоль правого борта. Сместившись в центр около ворот, он попытался обыграть защитника, но упал. Однако с шайбой не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.





Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. К слову, нападающий тогда был признан лучшим новичком НХЛ.





Ранее этот гол был признан лучшим в истории НХЛ.