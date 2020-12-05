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Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке

05.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.


Речь идет о голе, который россиянин провел в ворота "Финикса" в январе 2006 года.

Овечкин подхватил шайбу в средней зоне, промчался с ней вдоль правого борта. Сместившись в центр около ворот, он попытался обыграть защитника, но упал. Однако с шайбой не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ. К слову, нападающий тогда был признан лучшим новичком НХЛ.

Ранее этот гол был признан лучшим в истории НХЛ.
 
 
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.
 
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