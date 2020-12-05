Олег Трусов: У белорусской революции два отца - Путин и Лукашенко. Как только уходит Путин, то сразу уходит и Лукашенко

Кандидат исторических наук, политик, депутат Верховного Совета Беларуси (1990-95) Олег Трусов сравнивает сегодняшние события с 1918 и 1991 годами и объясняет, какие события стали тем самым борщом с червями, как в фильме «Броненосец «Потемкин».













- События, которые начались в Беларуси в процессе и после президентской избирательной кампании, многие и политологи, и сами участники называют «революцией». Как историк и политик, депутат Верховного Совета Беларуси в 1990-1995 годах, согласны ли вы с таким определением? Можно ли нынешние процессы сравнить с концом 80-х – началом 90-х?





- Сравнить можно и даже нужно. В 80-е мы жили в СССР, и все процессы, происходившие тогда в Беларуси, начинались за ее пределами. Начинались в Прибалтике, в Москве, и мы шли в фарватере горбачевской перестройки. На этой первой волне активно выступала национальная интеллигенция, некоторые слои городского населения.





Большая же часть белорусов была за СССР. Можно вспомнить референдум о сохранении Союза в марте 1991 года, когда против СССР проголосовал только почти миллион белорусов, а 5 миллионов – за его сохранение. Поэтому нам сильно повезло, что нашей национальной интеллигенции, молодежи, рабочим удалось сделать невозможное: объявить независимое государство. Но остальное население плакало по СССР, и в 1994-м оно выбрало человека, который обещал этот СССР вернуть, вернуть денежные вклады.





- То есть тогда политические изменения произошли быстрее, чем изменения в сознании, в головах людей? А теперь-все наоборот. Изменения в сознании белорусов произошли, а власть пока не изменилась.





- Да, у нас в археологии есть такое датирование - четверть века. 25 лет - это полная смена поколения. И я, кстати, в одном из интервью еще до выборов предсказывал: прошло 25 лет, нас ждут большие перемены. И белорусы были уже готовы, но не было борща с червями, как на броненосце «Потемкин».





И в этом году произошли три события, которые и сыграли роль того самого борща с червями. Первая - в конце 2019-го попытка Медведева и Путина захватить Беларусь. Но тогда Лукашенко отказался подписать "дорожные карты", и на улицу вышло около тысячи человек.





Потом была эпидемия ковида, и люди очень возмутились отношением Лукашенко к пандемии. Все соседи ввели карантин, включая Россию. А у нас призвали спасаться хоккеем и козочками. И это сильно возмутило людей, включая электорат Лукашенко.





И, возможно, впервые протестовать на улицу массово вышли русскоязычные, а часть из них – и пророссийские элементы. Раньше на улицы выходили патриоты, политически образованные, а теперь вышли и сторонники других ценностей.





- На основании чего вы делаете такие выводы и оценки? Социология как раз показывает, что протест не геополитический, не имеет задачи привести Беларусь в Евросоюз или, наоборот, усилить отношения с Россией. Эти темы просто не звучат. Для протестующих главное - свергнуть Лукашенко.





- Этот протест нужно разложить на хронологию, на этапы. Вопрос в том, что эти процессы изначально не готовились в Беларуси. У этой революции два отца - Путин и Лукашенко.





Первым начал Путин, неслучайно появились кандидаты, о которых раньше мало кто знал - Бабарико, Цепкало, Тихановский. Все они люди без национальных ценностей, все они смотрели на Россию. Если посмотреть все выступления Бабарико, то он заявлял, что фальсификации невозможны, что в Беларуси нет репрессий. Он нам обещал три государственных языка - русский, белорусский, английский. Если бы это случилось, конец был бы нашему белорусскому языку. Символику они принимать не хотели. Они были либо против национального, либо безразличны. Придумали свои белые ленточки, придумали свои новые символы – сердечки.





Но получилось невероятное явление. На митинги Тихановской некоторые люди первые дни приходили с красно-зелеными флагами. Потом эти флаги исчезли и люди достали из подвалов, из ящиков бело-красно–белые флаги, и этот процесс стал неуправляемым - ни из России, ни из Беларуси.





- Вы сказали такую резкую фразу, что "у нынешней белорусской революции два отца - Путин и Лукашенко». Могли бы вы это утверждение как-то обосновать?





- Могу. Лукашенко, когда не подписал дорожные карты, очень обидел Путина. Далее Путин еще больше обиделся на Лукашенко за парад 9 мая в Минске, когда в Москве парад перенесли, а Лукашенко в Минске отказался. И тогда через несколько дней вдруг выдвигаются в кандидаты и Цепкало, и Бабарико. Бабарико, как он сам говорил, ночь не спал и решил стать президентом – кто в это может поверить?





Насколько я понимал, Путин решил так напугать Лукашенко, чтобы тот подписал эти дорожные карты. Давайте вспомним интервью Лукашенко украинскому журналисту Гордону. Лукашенко там сказал, что если бы проводили референдум о присоединении к России в 1995 году, то большинство пошло бы в Россию. Но если сейчас провести - никто в Россию не пойдет. И это правда. Выросло новое поколение, которое не жило в СССР, многие не были в России, а те, кто был, кто там работал, преимущественно относятся крайне отрицательно. Да и российское телевидение показывает все ужасы жизни в России.





- Для участников протестов главная тема - свергнуть Лукашенко, остановить зверства диктатуры. Что будет потом - об этом нет особого смысла думать, потому что сначала нужно, чтобы это «потом» наступило, и мы не можем предсказать, каким оно будет. Будет политика, в которой будут представлены самые разные интересы.





- Такое отношение было с начала протестов, в августе. Сейчас ситуация меняется, уже стоит задача не только свергнуть власть, но и защитить независимость. Отношение и России меняется. Чем дольше Лукашенко будет у власти, тем скорее пророссийский фактор будет уходить в небытие.





- Многие говорят о политическом становлении нации. Люди выходят на протесты с национальными символами, поют белорусские песни, приглашают во дворы вышли белорусскоязычных певцов и писателей. Можно ли назвать этот час новым национальным возрождением? Или бело-красно-белый флаг и язык - это только символ протеста против власти?





- Нет, это не протестное. Это сущность белорусской души. Это выросло новое поколение, благодаря нашему поколению, во главе которого стоял БНФ. Благодаря независимости люди понимают, что она невозможна без языка и исторической символики. Происходят процессы, на которые и Путин, и Лукашенко никак не рассчитывали.





Сейчас происходит то же, что и в 1918 году. В 1918 году кто мог подумать, что соберется столько белорусов и провозгласят независимость? Тогда еще большинство белорусов не представляли, что они белорусы.





- Однако некоторые скептики говорят, что для многих белорусов, которые сегодня протестуют против Лукашенко, просто нужен другой Лукашенко, более справедливый и добрый, который обеспечит лучший материальный уровень. Считаете ли вы, что дело не только в фамилии, что белорусское общество созрело к более свободной Беларуси?





- 100 процентов созрело. Эти встречи во дворах, эти объединения медиков, рабочих, студентов, айтишников – они выходят не за «чарку и шкварку». Мы стали нацией, которая хочет жить не как в России, а как в Европе. И так и будет.





- Рискнули бы вы дать прогноз, как скоро завершится сегодняшний кризис и что станет главным рычагом его завершения?





- Если верить российским аналитикам, то Путин может уйти из власти уже в следующем году, могут состояться внеочередные выборы. Ведь все говорят, что Путин имеет большие проблемы со здоровьем, и российская элита, олигархи хотят поменять его, как Назарбаева - пока он жив и здоров. А как только уходит Путин, то сразу уходит и Лукашенко.