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Ученые воссоздали образ женщины, которая жила 600 лет назад – видео
05.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Перуанские археологи представили результаты почти двухлетней работы по воссозданию образа молодой женщины, скелет которой был обнаружен строителями в Лиме в 2018 году. По словам исследователей, 20-летняя женщина по имени Вайя жила в деревне под названием Эль-Соус и, скорее всего, была ткачихой.
"Мы знаем, что когда она умерла, ей было примерно 20 лет. Ее средний рост составлял один метр сорок восемь. Это немного выше среднего значения в то время", - сказала археолог Сесилия Камарго, участвовавшая в проекте.
Используя новейшие технологии, ученым удалось создать трехмерное изображение женщины. Скелет Вайи будет передан М\министерству культуры Перу, которое определит место для его экспозиции.
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С помощью новейших технологий перуанские археологи реконструировали изображение женщины и даже определили ее возраст, рост и род деятельности. Смотрите на видео,...
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