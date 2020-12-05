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"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
05.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как режим питания влияет на то, "жаворонок" вы или "сова"? Почему сыр на самом деле – десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов, объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:10 — что происходит с молоком, когда оно сквашивается;
03:23 — есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов;
09:30 — Как то, "жаворонок" вы или "сова", связано с вашим режимом питания;
11:17 — что считать кисломолочными продуктами;
13:16 — как правильно выстроить свой завтрак;
15:20 — можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами;
18:20 — с чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты;
20:33 — какой йогурт лучше - домашний или магазинный;
22:28 — "сыр как конфета": как это?
24:43 — как правильно есть сыр и как к нему относиться;
28:56 — плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть.
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