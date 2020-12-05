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Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш
Источник материала: Хартия'97
Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш
Люди идут с бело-красно-белыми флагами по улицам города.
Гродненский микрорайон Ольшанка вышел сегодня на субботний марш.
Видео шествия с бело-красно-белыми флагами опубликовал
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Люди идут с бело-красно-белыми флагами по улицам города.
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