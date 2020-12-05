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Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш

05.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш

  • 5.12.2020, 13:18
Гродненский микрорайон Ольшанка вышел на субботний марш

Люди идут с бело-красно-белыми флагами по улицам города.

Гродненский микрорайон Ольшанка вышел сегодня на субботний марш.

Видео шествия с бело-красно-белыми флагами опубликовал «Белсат».

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Люди идут с бело-красно-белыми флагами по улицам города.
 
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