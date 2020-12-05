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Россиянин забросал коктейлями Молотова отделение полиции

05.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россиянин забросал коктейлями Молотова отделение полиции

  • 5.12.2020, 13:15
Россиянин забросал коктейлями Молотова отделение полиции

Инцидент произошел в Красноярском крае.

В России неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции в селе Шалинское под Красноярском бутылку с зажигательной смесью — коктейлем Молотова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимира Юрченко.

«Ночью бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но удалось оперативно потушить, пострадавших нет», — заявил он, добавив, что нападавшего задержали. На месте работает оперативная группа и начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий, сообщили в агентстве.

Местный портал NGS24 со ссылкой на Юрченко уточняет, что несколько улиц в селе были перекрыты, подозреваемого удалось найти и задержать «буквально за час». Другое местное издание — телеграм-канал «Борус» — утверждает, что нападавшего зовут Виталий Дрозденко и что он кинул в здание отдела полиции четыре бутылки с коктейлем Молотова, а не одну.

И «Борус», и глава Манского района Артем Черных (село Шалинское является административным центром района) сообщают, что следователи возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Черных также утверждает, что тот же человек около двух месяцев назад разбил окна районной администрации, запустив в них банками тушенки. Впоследствии его задержали и оштрафовали.

Осенью этого года подросток в Татарстане бросил в сторону парковки полиции коктейль Молотова и, по словам силовиков, скрылся от погони, после начал угрожать силовикам ножом и нанес ранение одному из них. Силовики тогда применили табельное оружие — выстрелили в нападавшего — в результате чего подросток скончался на месте от полученных ранений.

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Инцидент произошел в Красноярском крае.
 
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