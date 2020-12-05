ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Война символик: еще один феномен белорусской революции

05.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Война символик: еще один феномен белорусской революции

2
  • Валерий Карбалевич, t.me
  • 5.12.2020, 13:11
Война символик: еще один феномен белорусской революции
Валерий Карбалевич

Уже сейчас легко можно дать прогноз, какой флаг скоро станет государственным.

Власти последовательно зачищают белорусское политическое пространство от бело-красно-белой символики.

За вывешивание национального флага на балконе или даже белья соответствующих цветов на хозяев квартир заводят административные дела. Разрушают конструкции во дворах домов (»Эйфелева башня»), которые используются для вывешивания бело-красно-белых флагов. Готовятся на законодательном уровне запретить национальные флаг. Государственная «Народная газета» изменила девиз «Жыве Беларусь!», под которым выходило 30 лет, на слоган « Жыві і квітней, Беларусь!».

Одновременно на государственных учреждениях вывешиваются официальные флаги. До сих пор они появлялись только во время государственных праздников. Теперь висят все время. Пытались даже на автозаках вывешивать.

Война флагов — это еще один интересный феномен белорусской революции.

Но уже сейчас легко можно дать прогноз, какой флаг в недалеком будущем станет государственным флагом Беларуси.

Валерий Карбалевич, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сейчас легко можно дать прогноз, какой флаг скоро станет государственным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсанты и сотрудники Института МВД организовали благотворительную акцию для одиноких пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика