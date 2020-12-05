Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY







Фото TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовости не на наблюдается: в шествии «За батьку» приняли участие всего два десятка минчан Они дошли до площади Победы постояли у обелиска с Вечным огнем и разошлись.

Участники провластного шествия скандировали «За батьку», которое многими слышится как «Со-бач-ку!».На маршруте участников акции силовики не наблюдались, хотя на массовых мероприятиях их обычно повышенная концентрация.Всего, отметим, в колонне было несколько десятков человек. Они дошли до площади Победы постояли у обелиска с Вечным огнем и разошлись.