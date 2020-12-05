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Массовости не на наблюдается: в шествии «За батьку» приняли участие всего два десятка минчан
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Участники провластного шествия скандировали «За батьку», которое многими слышится как «Со-бач-ку!».
На маршруте участников акции силовики не наблюдались, хотя на массовых мероприятиях их обычно повышенная концентрация.
Фото TUT.BY
Всего, отметим, в колонне было несколько десятков человек. Они дошли до площади Победы постояли у обелиска с Вечным огнем и разошлись.
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Они дошли до площади Победы постояли у обелиска с Вечным огнем и разошлись.
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