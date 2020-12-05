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Письмо в поддержку Лукашенко подписал чемпион мира, пожизненно дисквалифицированный за допинг
Источник материала: UDF
Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl
44-летний Андрей Михневич — чемпион мира-2003, чемпион Универсиады-2003, а также чемпион Кубка и призер чемпионата Европы.
Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».
В 2013 году Андрей Михневич был пожизненно дисквалифицирован за повторное употребление допинга.
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Его подпись стала 2934-й под письмом «Согласие во имя созидания и мира».
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