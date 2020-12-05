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Власти США не намерены продлевать отсрочку запрета TikTok

05.12.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти США не намерены продлевать отсрочку запрета TikTok

Власти США не намерены продлевать отсрочку запрета приложения TikTok, который вступит в силу, если компания ByteDance не продаст её американский сегмент. Об этом со ссылкой на источники агентства Reuters сообщает РИА Новости.

Последняя отсрочка длилась до 4 декабря. По данным источников власти не намерены продлевать действие отсрочки, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп.

Тем не менее, несмотря на запрет, переговоры между правительством и компанией продолжатся. В частности, по словам представителя Министерства финансов США, Комитет по международным инвестициям в США «сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности».

Напомним, администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение можт передавать данные американцев властям Китая. При этом ByteDance отрицает это. Еще в августе президент США подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok».

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Власти США не намерены продлевать отсрочку запрета приложения TikTok, который вступит в силу, если компания ByteDance не продаст её американский сегмент. Об этом со...
 
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