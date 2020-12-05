Названа опасность дефицита железа в организме

Источник материала: ОНТ

Австралийские и европейские ученые рассказали, чем грозит недостаток железа в организме, пишет портал medicalxpress.

Дефицит этого элемента может вызвать ряд серьезных хронических заболеваний, в том числе анемию. Особенно опасно это для беременных женщин, поскольку они могут передать недостаток железа ребенку. Также возможны различные осложнения.

Часто недостаток железа вызван неправильным рационом питания, однако эта проблема может указывать и на наличие серьезных проблем со здоровьем. Например, сердечную недостаточность или рак кишечника.

Чтобы выяснить, какой в организме уровень железа, следует сдать анализ крови.

ФОТО: noviydoctor.com





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