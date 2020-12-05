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Молодёжь развлеклась на улицах Минска. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство
Источник материала: ОНТ
Когда бурлит молодая кровь, последствия непредсказуемы. Особенно, если в этой крови алкоголь. Столичная молодёжь на днях развлекалась на улицах города. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство.
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19-лет. Студент одного из столичных вузов. За кадром – его друзья. Все пьяны и происходящее воспринимают исключительно как развлечение.
Неизвестно, сколько в итоге было бы повреждений, если бы не вовремя среагировавшие милиционеры.
Били стёкла машин и боковые зеркала, вырывали номерные знаки и, практически, уничтожили велосипед.
Отрезвление пришло. И теперь студент будет думать о возмещении: размер суммы ущерба, а это более 1.200 рублей. Вдобавок – статья за хулиганство. С чего же всё началось?
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Молодёжь развлеклась на улицах Минска. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство
Когда бурлит молодая кровь, последствия непредсказуемы. Особенно, если в этой крови алкоголь. Столичная молодёжь на днях развлекалась на улицах города. Результат...
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