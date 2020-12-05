ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодёжь развлеклась на улицах Минска. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство

05.12.2020 13:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молодёжь развлеклась на улицах Минска. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство

Когда бурлит молодая кровь, последствия непредсказуемы. Особенно, если в этой крови алкоголь. Столичная молодёжь на днях развлекалась на улицах города. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство.   

О каких глупостях говорит молодой человек? Видео объяснит лучше слов. 


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

19-лет. Студент одного из столичных вузов. За кадром – его друзья. Все пьяны и происходящее воспринимают исключительно как развлечение.  

Неизвестно, сколько в итоге было бы повреждений, если бы не вовремя среагировавшие милиционеры.    

Били стёкла машин и боковые зеркала, вырывали номерные знаки и, практически, уничтожили велосипед.  

Отрезвление пришло. И теперь студент будет думать о возмещении: размер суммы ущерба, а это более 1.200 рублей. Вдобавок  – статья за хулиганство. С чего же всё началось?   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда бурлит молодая кровь, последствия непредсказуемы. Особенно, если в этой крови алкоголь. Столичная молодёжь на днях развлекалась на улицах города. Результат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовости не на наблюдается: в шествии «За батьку» приняли участие всего два десятка минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика