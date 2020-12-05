Молодёжь развлеклась на улицах Минска. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство

Источник материала: ОНТ

Когда бурлит молодая кровь, последствия непредсказуемы. Особенно, если в этой крови алкоголь. Столичная молодёжь на днях развлекалась на улицах города. Результат – ущерб на сумму 1.200 рублей и статья за хулиганство.

О каких глупостях говорит молодой человек? Видео объяснит лучше слов.





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19-лет. Студент одного из столичных вузов. За кадром – его друзья. Все пьяны и происходящее воспринимают исключительно как развлечение.

Неизвестно, сколько в итоге было бы повреждений, если бы не вовремя среагировавшие милиционеры.

Били стёкла машин и боковые зеркала, вырывали номерные знаки и, практически, уничтожили велосипед.

Отрезвление пришло. И теперь студент будет думать о возмещении: размер суммы ущерба, а это более 1.200 рублей. Вдобавок – статья за хулиганство. С чего же всё началось?

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