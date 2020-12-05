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Заставил Сеть смеяться в голос: пес забавно бормотал во сне. Только послушайте
Источник материала: ОНТ
В интернете набирает популярность видео, героем которого стал забавно бормотавший во сне пес. Ролик
На кадрах собака сладко спит и издает забавные звуки. Правда, по ним непонятно, что пес видит во сне. Может, он гонится за кошкой, а может, получает вкусную косточку.
Ролик рассмешил пользователей Сети. «У меня кошка тоже так храпит, и я храплю, и муж храпит. Весело спим!», «Буль-буль, буль-буль», «Прелесть какая. Интересно, что ему снится?» – написали в комментариях под видео.
ФОТО: sobaki-pesiki.ru
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В интернете набирает популярность видео, героем которого стал забавно бормотавший во сне пес. Ролик опубликован на портале «Ридус». На кадрах собака сладко спит...
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