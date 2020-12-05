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Бюро Manhart сделало Toyota Supra еще мощнее и эффектнее

05.12.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-ателье Manhart сделало себе имя на проектах по доработке моделей BMW, но еще весной этого года у специалистов фирмы оказалась первая Toyota. Это было купе Supra последнего поколения, отдачу мотора которого подняли до 450 л.с. А теперь инженеры Manhart сделали еще один шаг вперед.



Их новый проект на базе Supra называется GR 550, где индекс прямо указывает на мощность рядной турбо-«шестерки» объемом 3 л. Штатная отдача мотора, напомним, достигает 340 л.с. и 500 Нм, но благодаря фирменному модулю управления, установке нового турбокомпрессора, новой системы впуска из карбона и спортивной выхлопной системы мощность выросла на 210 л.с. (до 550 л.с.), а крутящий момент — на 270 Нм (до 770 Нм).


О том, насколько доработанная Supra стала быстрее исходного спорткара, не сообщается. Окрашенный в золотистый цвет кузов получил агрессивный аэродинамический обвес и приукрашен фирменными наклейками, гоночными полосами и красными акцентами, которые подчеркивают очертания бамперов и порогов.


Среди прочих доступных для GR 550 доработок — укороченные пружины H&R в подвеске и оригинальные 20-дюймовые колесные диски черного цвета. За доплату предлагается винтовая подвеска KW.

 
 
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Новый проект немецкой фирмы Manhart на базе Toyota Supra называется GR 550, где индекс прямо указывает на мощность рядной турбо-«шестерки» объемом 3 л.
 
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