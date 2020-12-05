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Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В субботу днем на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами.

Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, сообщает TUT.BY.

Среди обращений и месседжей: «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», «23.34», «Избиения, сутки, штрафы», «Не забудем, не простим».

 

Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»
Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»
Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»
Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»

 
 
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В субботу днем на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами.
 
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