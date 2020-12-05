Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»

Источник материала: Салiдарнасць

В субботу днем на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами.

Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, сообщает TUT.BY .

Среди обращений и месседжей: «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», «23.34», «Избиения, сутки, штрафы», «Не забудем, не простим».















