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Протестная инсталляция. «Мы стали невидимками, но нас все равно большинство»
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу днем на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами.
Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, сообщает
Среди обращений и месседжей: «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», «23.34», «Избиения, сутки, штрафы», «Не забудем, не простим».
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В субботу днем на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами.
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