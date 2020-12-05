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В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами

05.12.2020 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами
Фото: TUT.BY
5 декабря в Минске на перилах моста в парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми жёлтыми звездами.

Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, пишет TUT.BY.

«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», так объясняют неизвестные организаторы перфоманса его суть.


В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами


В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами


В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами

Фото: TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть...»
 
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