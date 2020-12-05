Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», так объясняют неизвестные организаторы перфоманса его суть.

Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами «Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть...»

Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, пишет