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В центре Минска вывесили окровавленную одежду с нашитыми жёлтыми звездами
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Таким образом организаторы акции проводят параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и происходящими сейчас событиями, пишет
«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство», так объясняют неизвестные организаторы перфоманса его суть.
Фото: TUT.BY
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«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть...»
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