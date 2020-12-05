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Иллюстративное фото

Реакция на стресс

Симптомы мужского сумасшествия

Почему мужчины оказываются в группе риска?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчины сходят «с катушек» чаще, чем женщины: почему? Все заключается в том, что у женщин и у мужчин разные патологии психики.

Все заключается в том, что у женщин и у мужчин разные патологии психики: у мужчин это одна склонность, у женщин совершенно другая. Во всяком случае, так утверждают ученые.Американские ученые из Университета Миннесоты в результате исследования, в котором приняли участие 43 тысячи американцев, изучили истории психических болезней у этих людей. И оказалось, что женщины чаще всего страдали повышенной тревожностью, либо же стрессом, а у мужчин ярко проявлялось антисоциальное поведение, связанное с различными зависимостями, такими, как алкоголизм, наркомания, игромания. При этом, поведение мужчин выглядело более неадекватным, чем женщин.Как объясняют психиатры, женщины по природе своей более эмоциональны, но от стрессового состояния им избавиться гораздо легче. Так, они могут плакать, ругаться нецензурными словами или бить посуду. Наконец, могут пожаловаться своим подругам. Таким образом, они снимают с себя стресс и приходят в нормальное положение.Мужчины же предпочитают переживать это в себе. Они могут вести обычный образ жизни – ходить на работу, что-то делать по дому, играть с детьми и со стороны выглядят вполне вменяемыми. Но малейшей искры достаточно для того, чтобы мужчина внезапно стал проявлять агрессию по отношению к окружающим.Признаками психического расстройства у мужчины могут быть: излишняя грубость (например, мужчина без повода вроде бы начинает употреблять нецензурные слова); физическое воздействие на окружающие предметы, например, он ломает мебель; попытки затеять драку без особых причин; гипертрофированная ревность, на которую часто жалуются спутницы таких мужчин. У некоторых возникают навязчивые идеи, например, они считают, что совершили великое открытие, способное изменить мир (если это, конечно, неадекватное видение ситуации). Таких «гениев» среди мужчин встречается гораздо больше, чем среди прекрасной половины человечества.Мужчины также больше чем женщины, страдают шизофренией, неврозами, психозами, плюс к тому же различными фобиями. По каким причинам это происходит?Одна из таких причин состоит в том, что к мужской половине человечества мир предъявляет больше требований, чем к женской.С первых самостоятельных шагов мальчику внушают: мужчины не плачут, мальчику внушают, что он должен быть сильным и смелым. А если он «ботаник», и у него такая же нежная и чувственная душа, как у девочки, и он начинает переживать, что не соответствует мужским характеристикам?Над таки мальчиком — будущим мужчиной, — потешаются одногодки в школе, в армии его ждет дедовщина. Из-за своих комплексов он не может поступить в институт, устроиться на хорошую работу; у него не получается сделать карьеру и достойно содержать семью. В результате у мужчины просто не выдерживает психика и он ломается. И порой процесс становится необратимым.Такие представители мужского пола часто получают в драках (независимых от них), черепно-мозговые травмы. В результате – киста в голове, эпилепсия, повышенная возбудимость, различные соматические расстройства.Ну, и в продолжение списка можно еще сказать, что многие мужчины злоупотребляют наркотиками и алкоголем. Что в итоге? Белая горячка, галлюцинации, панические атаки и другие расстройства, а порой и желание покончит жизнь самоубийством.Как видим, спектр психических патологий у мужчин гораздо шире, чем у женщин, и их проявление ярче. Подобных явлений можно избежать, если вовремя обратиться за помощью к специалистам, и вовремя начать лечение медикаментозными средствами.