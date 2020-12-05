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Коллаж: РБК-Украина

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Главные приметы в Прокопьев День:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 декабря - светлый день без негатива: что нельзя делать в эту дату, приметы Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная.

В церковных преданиях говорится, что Прокопий родился в Иерусалиме и после получения отличного образования был поставлен чтецом в церкви Кесарийской, объяснял верующим Слово Божие и занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.Священнослужителя схватили по приказу наместника Палестины Флавиана. Прокопия заставляли отречься от христианства и принести жертву языческим богам, и когда он отказался, устроили казнь - мученика обезглавили.Мощи святого были захоронены в склепе на вершине горы Злого Совещания. Позже на этом месте построили церковь Прокопия Чтеца, которая сохранилась до наших дней.Именины - Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, ФедорСогласно народным традициям, в Прокопьев День - когда устанавливалась постоянная зимняя погода - готовили сани и расчищали от сугробов дороги, чтобы было легче добраться на ярмарки. Верили, что дороги, проложенные в эту дату, будут держаться до весны.Обычно 5 декабря в снегу ставили специальные колья с соломой или ветошью, чтобы они обозначали путь.Строго настрого запрещалось сквернословить в этот день и желать другим зла - считалось, что весь негатив перейдет на нарушителей с гораздо большей силой.Хозяйки на Прокопия Чтеца готовили особые настойки с сильными лечебными свойствами. Этот напиток готовили при помощи трав ефилии, которую искали под снежным покровом в лесу. Считалось, что если выпить такую настойку, то все хвори отступят, горбатый выпрямится, а обычный человек невысокого роста сможет подрасти.Также в домах подавали на стол на праздничные посиделки жаренного барашка или жареную рыбу - такие блюда также несли в семью достаток и изобилие, оберегали от возможного голода в зимнюю пору.Если в этот день устанавливается теплая погода, то зима будет длинная и снежная.Если в праздничный день волки близко подходят к селам и домам, то зима будет лютая и «захватит» часть весны.Если на Прокопия Чтеца морозная погода, значит скоро будет оттепель и пойдет мокрый снег.