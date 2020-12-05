Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили загадочный предмет внутри древней мумии 5.12.2020, 13:59

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Иллюстрационное фото

Сама мумия была найдена больше века назад.

Недавно ученые использовали атомный ускоритель частиц, чтобы исследовать египетскую мумию, возраст которой составляет почти 2000 лет, и нашли странный амулет, пишет lenta.ua .

Саму мумию нашли больше века назад, когда в 1910 году производились раскопки в северной части Египта. Ее длина – всего лишь 94 сантиметра, что говорит о том, что человек был ребенком. А после оказалось, что ему было всего 5 лет.

Обследовали мумию сначала при помощи лазерного сканирования, а потом мощным рентгеновским аппаратом. С помощью этих технологий им удалось распознать все материалы, находящиеся в мумии.

Самым неожиданным стал небольшой артефакт, длина которого составила всего 7 мм. После его отдельного анализа выяснилось, что он состоит из минерала, который называется кальцит. Очень интересно, что он находится в том месте, где обычно разрезали живот человека для удаления внутренних органов, то есть, прямо животе.

Ученые предполагают, что артефакт был неким амулетом и поместили его именно в это место не случайно. Таким он защищал человека от злых сил.

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