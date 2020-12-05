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Ученые обнаружили загадочный предмет внутри древней мумии

05.12.2020 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили загадочный предмет внутри древней мумии

  • 5.12.2020, 13:59
  • 2,419
Ученые обнаружили загадочный предмет внутри древней мумии
Иллюстрационное фото

Сама мумия была найдена больше века назад.

Недавно ученые использовали атомный ускоритель частиц, чтобы исследовать египетскую мумию, возраст которой составляет почти 2000 лет, и нашли странный амулет, пишет lenta.ua.

Саму мумию нашли больше века назад, когда в 1910 году производились раскопки в северной части Египта. Ее длина – всего лишь 94 сантиметра, что говорит о том, что человек был ребенком. А после оказалось, что ему было всего 5 лет.

Обследовали мумию сначала при помощи лазерного сканирования, а потом мощным рентгеновским аппаратом. С помощью этих технологий им удалось распознать все материалы, находящиеся в мумии.

Самым неожиданным стал небольшой артефакт, длина которого составила всего 7 мм. После его отдельного анализа выяснилось, что он состоит из минерала, который называется кальцит. Очень интересно, что он находится в том месте, где обычно разрезали живот человека для удаления внутренних органов, то есть, прямо животе.

Ученые предполагают, что артефакт был неким амулетом и поместили его именно в это место не случайно. Таким он защищал человека от злых сил.

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Сама мумия была найдена больше века назад.
 
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