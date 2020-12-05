Источник материала: Хартия'97

«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького 2 5.12.2020, 13:47

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Женщины Минска выступили против насилия и беспредела карателей.

На перилах моста в минском парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство.

Женщины Минска выступают против насилия и беспредела карателей. Мы боимся того, что каждая из нас может стать или уже стала следующей Кристиной, но в нас достаточно храбрости бороться за свой голос и отстаивать свое достоинство!», — говорят организаторы акции.

Напомним, что на днях шведский портал ETC.se. опубликовал жуткую историю об изнасиловании лукашенковскими силовиками белоруски Кристины (под таким псевдонимом ее спрятали журналисты).

















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