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«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького
Источник материала: Хартия'97
«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького
Женщины Минска выступили против насилия и беспредела карателей.
На перилах моста в минском парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами, сообщает телеграм-канал
«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство.
Женщины Минска выступают против насилия и беспредела карателей. Мы боимся того, что каждая из нас может стать или уже стала следующей Кристиной, но в нас достаточно храбрости бороться за свой голос и отстаивать свое достоинство!», — говорят организаторы акции.
Напомним, что на днях шведский портал ETC.se. опубликовал жуткую
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Женщины Минска выступили против насилия и беспредела карателей.
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