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«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького

05.12.2020 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького

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  • 5.12.2020, 13:47
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«Каждая из нас могла стать Кристиной»: мощная акция в парке Горького

Женщины Минска выступили против насилия и беспредела карателей.

На перилах моста в минском парке Горького появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство.

Женщины Минска выступают против насилия и беспредела карателей. Мы боимся того, что каждая из нас может стать или уже стала следующей Кристиной, но в нас достаточно храбрости бороться за свой голос и отстаивать свое достоинство!», — говорят организаторы акции.

Напомним, что на днях шведский портал ETC.se. опубликовал жуткую историю об изнасиловании лукашенковскими силовиками белоруски Кристины (под таким псевдонимом ее спрятали журналисты).





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Теги: Минск
 
 
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Женщины Минска выступили против насилия и беспредела карателей.
 
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