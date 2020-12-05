О чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома

Источник материала: Салiдарнасць

Приводим этот диалог полностью. Без комментариев.





Беларусь, Витебский областной роддом, 2020 год. Диалог Александра Лукашенко и главврача Елены Леонович.

Реплика от сопровождающих: Есть у нее просьба.

Лукашенко: Говори.

Реплика от сопровождающих: Она стесняется изложить.

Лукашенко: Ну идите, чего вы стоите… (Все смеются, — Прим.)

Главврач: Александр Григорьевич, чтобы было еще более достойное качество, нам нужен аппарат УЗИ экспертного класса. Нам нужна лапароскопическая стойка, потому что наша, к сожалению, очень старая, и оказывать гинекологическую помощь на современном уровне…

Лукашенко: Ну, не обещаю, что мгновенно сделаю…

Главврач: Я понимаю…

Лукашенко: Но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую и аппарат УЗИ найдем. Хорошую.

Главврач: Спасибо огромное, спасибо.

Лукашенко: Держись.

Главврач: Удачи вам.

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