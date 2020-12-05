Фаранак Вечерко: Лукашенко скоро сделает ошибку, которая развалит эту систему к чертям

Настоящего Времени пояснил, почему в списке нет седьмого сценария – при котором Лукашенко остается, протесты сами по себе утихают и следующие выборы проходят штатно, через 5 лет. Он также рассказал, какой из сценариев видится ему наиболее реалистичным. Советник Светланы Тихановской по международным дела Франак Вячорка в эфирепояснил, почему в списке нет седьмого сценария – при котором Лукашенко остается, протесты сами по себе утихают и следующие выборы проходят штатно, через 5 лет. Он также рассказал, какой из сценариев видится ему наиболее реалистичным.





— Ситуация дошла до такого момента, когда точно через год или два что-то должно поменяться, и эти сценарии описывают развития событий на ближайшие 6 или 12 месяцев. Ситуация точно не вернется к той, которая была до 9 августа этого года. И мы точно знаем, что Лукашенко не будет у власти через год. Каким образом мы к этому придем – здесь есть миллион разных вариантов и очень много факторов, на которые мы можем влиять, а можем и не влиять.





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— Какой из сценариев лично вам или Светлане Тихановской кажется наиболее реалистичным?





— Есть сценарии, которые нам наиболее близки, которые нам симпатичны, – это продолжение протеста, Лукашенко идет на уступки, происходят переговоры, за круглым столом договариваются о новых честных выборах. Эти новые честные выборы приводят новую власть, проводятся реформы законодательства, реформы Конституции или возвращение Конституции 1994 года – и страна движется по пути цивилизованного развития, открытая для всех, открытые границы с Европой, наступает национальное примирение и реформы экономики.





— О чем чаще всего говорят ваши западные партнеры, европейские партнеры?





— Нет такой единицы "западные партнеры". Каждая страна помогает Беларуси по-своему. Например, соседям очень важно, чтобы у них на восточной границе был мирный надежный сосед, и все очень боятся Лукашенко, который бряцает оружием, строит АЭС, которая постоянно ломается. Северным странам очень важно уважение к правам человека, и они восхищаются мужеством белорусских женщин, белорусских протестующих, которые, несмотря на насилие, не берут в руки оружие.





Западной Европе тоже очень важно, чтобы в Восточной Европе была стабильность, был надежный экономический партнер, а Беларусь может реально много чего дать и Европе, и Европейскому союзу, и всему миру.





У каждой страны свой интерес. В том числе России очень важно, чтобы было надежное государство на западной границе. Я не понимаю, зачем Путину поддерживать Лукашенко так упорно, потому что Лукашенко банкрот, никуда он Беларусь не заведет, и для России это только инвестиция в пустую корзину.





— А есть ли у вас сценарий, как будет развиваться протест?





— Есть стратегическое и тактическое изменение. Стратегически протест изменяет разные формы, появляются новые точки давления. Кроме выходов на улицу, люди начинают, например, расплачиваться наличкой, многие не платят жировки, не платят налоги. Я знаю, что многие проводят акции в ЖЭСах, некоторые борются с силовиками. Это наращивание точек давления. Но весной, я думаю, снова вспыхнет уличный протест, который снова будет многотысячным. Но тактически он может принимать самые разные формы. На самом деле Лукашенко себя теперь чувствует настолько неуверенно, что, я думаю, он в какой-то момент, даже, может быть, в ближайшие недели сделает какую-нибудь ошибку, которая просто развалит эту систему к чертям.





— Почему вы думаете, что Лукашенко себя чувствует неуверенно? На сегодняшних совещаниях он говорит обо всем довольно бойко.





— Вы знаете, что он занимает информационное пространство: он делает очень странные заявления, публикует постоянно какие-то прослушки между Польшей и Германией, прослушку из штаба Тихановской. Он хочет быть постоянно на виду, поэтому он делает что-то громкое, чтобы не теряться с повесткой. Он понимает, что, как только с повестки он уйдет, сразу он перестает быть президентом в стране. Информационная повестка – это гарантия его легитимности. Но мы-то общаемся с силовиками, которые перебегают, с военными, которые уходят, с бизнесменами, которые думают, как бы уйти. И мы чувствуем, что там все трещит по швам, и все думают, как бы убежать с этого тонущего корабля.









— Вы говорите, что есть шесть сценариев, седьмого, как вы говорите, не дано. А для кого, собственно, эти сценарии?





— Очень важно людям понимать, куда это все идет. Люди не хотят просто выходить ради выхода. Белорусам нужно понимать, что каждый выход, каждый риск, каждый шаг, каждая акция к чему-то ведет. И сценарии нам дают реалистичную картину. Для Светланой Тихановской очень важно быть честной перед людьми и говорить, что есть такие плюсы, есть такие риски.





Идеальной победы не будет, все равно мы чем-то рискуем. Когда мы выходим на улицу, да, мы объединяемся, мы строим новую Беларусь, но, конечно, мы рискуем. Мы рискуем своей свободой, мы не знаем, как куда повернется, мы знаем, что экономика будет долго страдать. Но нужно быть честными, потому что наша сила не только в том, что мы мирные, но и в том, что мы честные, открытые и прозрачные. Именно поэтому люди голосовали за Тихановскую на выборах, именно поэтому они выходят уже три месяца на [митинги], потому что они протестуют против бесчеловечности и они протестуют против вранья, лжи, которые олицетворяются Лукашенко.





— Как добиться ухода Лукашенко – пока стратегии нет?





— Есть. Нужно продолжать то, что мы делаем. Давить, бороться, создавать новые очаги давления, сеять безверие среди его элит, его окружения, и в какой-то момент это все развалится. Это все начнет валиться очень быстро в самый неожиданный момент. Нам просто надо не разочаровываться, не терять веры в себя, вдохновлять друг друга, помогать друг другу и продолжать выходить на улицы, и делать то, что мы делаем. Наша стратегия правильная, цель не меняется – это новые честные выборы. И весь мир восхищается тем, что мы, белорусы, сейчас делаем.





— Где выделенные вам Евросоюзом 52 млн евро, о которых говорил Лукашенко?





— Евросоюз нам ничего не выделял. Эти деньги будут поступать белорусскому народу, белорусскому обществу через разные программы для поддержки частного сектора, частных докторов, частных клиник, в том числе и бизнесменов, и каких-то инициатив, активистов и медиа в следующем году. И очень важно, что Евросоюз поддерживает гражданское общество и, самое главное, перестал поддерживать Лукашенко, потому что те деньги, которые пошли бы Лукашенко, они пошли бы на силовиков, кагэбэшников и тюрьмы.