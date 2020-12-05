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Сергей Чалый: Сегодняшнее противостояние может завершиться только полной капитуляцией одной из сторон

05.12.2020 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Чалый, который в настоящий момент входит в основной состав Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси в качестве независимого экономического эксперта, 3 декабря встретился с гомельчанами.



О чем рассказал Сергей Чалый на встрече?

Об альтернативной реальности, которую создал для себя Лукашенко

Лукашенко уверил себя в том, что протестующих на самом деле мало, а большинство белорусов его поддерживают и нуждаются в защите. Он верит в существование «методичек» от Джина Шарпа, где прописан план действий протестующих, в эриксоновский гипноз, с помощью которого воздействуют на минчан «координаторы», словом, имеет совершенно неадекватные представления о тех процессах, которые происходят в Беларуси.

О коконе вокруг Лукашенко и двух Натальях

Лукашенко сформировал вокруг себя своеобразный кокон, непроницаемый для информации извне. На сегодняшний день лишь два человека, Наталья Качанова и Наталья Эйсмонт, имеют доступ в это закрытое пространство. Но информация, которую они поставляют, крайне искаженная. Наталья Качанова искренне считает Лукашенко гениальным правителем, а выстроенную им государственную систему идеальной. Наталья Эйсмонт сообщает только о том, о чем Лукашенко хотел бы услышать.

Последним человеком, которому удалось переместить в пространство кокона близкие к реальности факты, был, вероятно, Виктор Шейман незадолго до начала предвыборной кампании.

О специфике анонсов от Лукашенко

Почти каждое очередное действие властей, направленное на подавление протестов, Лукашенко анонсирует, приписывая его своим оппонентам. Так, в начальной фазе протестов, рисуя страшные картины хаоса, в который погрузится Беларусь, если протест не погасить, он заявляет, что по улицам будут бегать боевики, убивать людей и все подумают, что гестапо вернулось. Оправдывая действия силовиков на следующем витке репрессий, Лукашенко негодует: протестующие с улиц пошли во дворы, не дай бог они начнут ломиться в квартиры.


О резонансных сливах телефонных разговоров

Источник — внутри страны. Вероятнее всего — это КГБ.

Об угрозе отключения Беларуси от международной банковской системы SWIFT

Этот сценарий маловероятен. Ирак и Северная Корея — два государства, которые были отключены от этой системы — разрабатывали национальные ядерные программы и в силу этого представляли реальную угрозу для мирового сообщества. Беларусь угрозы такого уровня не несет.

О возможности реформирования экономики Беларуси «сверху»

Лукашенко никогда не пойдет на это. Если на 26 году своего правления он начнет проводить реформы, то тем самым признает, что завел страну в тупик.

О главной ошибке Светланы Тихановской

Светлана не заявила прямо о том, что выборы Александром Лукашенко были с треском проиграны. Она не объявила себя законно избранным президентом, а предпочла роль символа. Однако можно надеяться, что эта ошибка будет исправлена. Буквально сегодня Светлана Тихановская подтвердила готовность взять на себя ответственность за страну в период политического кризиса и далее — в переходный период.

О главной опасности, которая грозит КС

КС должен делать все возможное, чтобы не превратиться в Раду БНР 2.0.

О переговорах новой оппозиции с режимом Лукашенко

Эти переговоры невозможны. Противостояние может завершиться только полной капитуляцией одной из сторон.

О том, что должно произойти после победы народной революции

Должен состояться полный снос прежней системы и перезаключение общественного договора с новыми институтами.
 
 
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