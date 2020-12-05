Основной партнер «Беларуськалия»: «Продолжается подавление прав человека»

Источник материала: Салiдарнасць

Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер сделал заявление по ситуации в Беларуси.





Напомним, ранее крупнейший покупатель калия грозил пересмотреть отношения из-за репрессий на солигорском предприятии.

«Продолжающееся подавление прав человека и трудящихся в Беларуси, описанное в недавнем докладе Докладчика ОБСЕ, является неприемлемым.

Яра твердо привержена универсальной повестке дня в области прав человека и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушений прав человека в Беларуси. Как долгосрочный партнер одной из крупнейших белорусских компаний, Яра в течение последних месяцев стремилась к позитивным изменениям путем тесного и регулярного диалога с высшим руководством БКК и Беларуськалия.

При поддержке различных заинтересованных сторон, прежде всего Белорусского независимого профсоюза (БНП), а также Норвежской конфедерации профсоюзов и Industri Energi, и в тесном диалоге с фондом Рафто, подход компании Яра заключается в том, чтобы оказывать влияние через свое постоянное присутствие.

В рамках диалога с нашими партнерами мы неоднократно четко выражали надежду на соблюдение прав трудящихся и призывали к улучшению ситуации с трудовыми коллективами Беларуськалия, а также к взаимодействию между компанией и профсоюзами.

Вызывают тревогу и недавние инциденты, связанные с безопасностью на производстве. Вместе с представителем компании Гейром Сундбо я лично посетил Солигорск в сентябре, чтобы разъяснить, какое значение компания Яра придает этическому поведению своих деловых партнеров.

Несмотря на наши постоянные усилия, направленные на изменение ситуации через диалог, мы не наблюдаем значительного улучшения ситуации для работников Беларуськалия. Особую озабоченность вызывают многочисленные сообщения об увольнениях работников, мирно выразивших свои демократические права. Внешняя коммуникация компании также воспринимается нами как неполная.

Нынешняя ситуация для Яры неприемлема. Я очень четко изложил позицию Яры в разговорах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком. Нам необходимо увидеть неминуемое и существенное улучшение условий и взаимоотношений с трудовыми коллективами Беларуськалия, прекращение применения репрессий, улучшение условий охраны труда», — говорится в заявлении.

В настоящее время стачком ОАО «Беларуськалий» объединяет более 100 сотрудников объединения. Больше половины на сегодня – уволены.

Еще два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке. Пояснили почему