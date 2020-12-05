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«Продолжается подавление прав человека». Крупнейший покупатель калия - снова о ситуации в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер
На сайте компании Yara появилось сегодня обращение генерального директора Свейна Торе Холзетера о ситуации в Беларуси. «Продолжающееся подавление прав человека и прав трудящихся в Беларуси, как описано в недавнем отчете докладчика
В компании Yara заявляют, что ожидали, что «права работников будут соблюдаться, и призывали к улучшению ситуации с персоналом „Беларуськалий“ и взаимодействию между компанией и профсоюзами». «Вызывают тревогу и недавние инциденты, связанные с безопасностью», — отмечает гендиректор. Напомним, ранее Олег Куделка, один из шахтеров, который
«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права", - отметили в норвежской компании.
В Yara заявляют, что «текущая ситуация не устраивает». «Я очень четко изложил позицию Yara в беседах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком (посол в Швеции и Норвегии (по совместительству. — Прим. ред.). Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалий», а также прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда», — заявил Свейн Торе Холзетер.
В конце ноября
В сентябре представители Yara
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 года БКК
Правительству Норвегии принадлежат 36,2% акций Yara, институциональным инвесторам — 30,34%. Предприятия Yara располагаются почти в 50 странах мира, объем производства превышает 20 миллионов тонн удобрений в год. В 2016 г. выручка Yara составила 11,4 миллиарда долларов, прибыль до налогообложения (EBITDA) — 1,9 миллиарда долларов. Продажи удобрений в 2016 году составили 27,2 миллионов тонн.
В пресс-службе стачкома предприятия FINANCE.TUT.BY в начале декабря
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Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер прокомментировал ситуацию в целом в Беларуси и конкретно с увольнениями на «Беларуськалий». Он также...
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