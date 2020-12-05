«Продолжается подавление прав человека». Крупнейший покупатель калия - снова о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер прокомментировал ситуацию в целом в Беларуси и конкретно с увольнениями на «Беларуськалий». «Мы не увидели значительных улучшений в положении работников „Беларуськалий“. Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, мирно выразивших свои демократические права», — заявил руководитель Yara. Он также сообщил, что обсудил эти вопросы в том числе с послом Беларуси в Швеции Дмитрием Мирончиком. Напомним, Yara — один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании. Тем временем в стачкоме «Беларуськалия» числится больше 100 человек, как минимум 55 из них уже уволены.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте компании Yara появилось сегодня обращение генерального директора Свейна Торе Холзетера о ситуации в Беларуси. «Продолжающееся подавление прав человека и прав трудящихся в Беларуси, как описано в недавнем отчете докладчика ОБСЕ , недопустимо, — говорится в заявлении. — Yara твердо привержена универсальной повестке дня в области прав человека и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушений прав человека в Беларуси».

В компании Yara заявляют, что ожидали, что «права работников будут соблюдаться, и призывали к улучшению ситуации с персоналом „Беларуськалий“ и взаимодействию между компанией и профсоюзами». «Вызывают тревогу и недавние инциденты, связанные с безопасностью», — отмечает гендиректор. Напомним, ранее Олег Куделка, один из шахтеров, который отказывался подниматься на поверхность после рабочей смен, обращал внимание на вопросы техники безопасности на предприятии и расследование несчастных случаев.

«Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права", - отметили в норвежской компании.

В Yara заявляют, что «текущая ситуация не устраивает». «Я очень четко изложил позицию Yara в беседах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком (посол в Швеции и Норвегии (по совместительству. — Прим. ред.). Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалий», а также прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда», — заявил Свейн Торе Холзетер.

В конце ноября сообщалось , что норвежская компания продолжает закупать калий у «Беларуськалия» через Белорусскую калийную компанию.

В сентябре представители Yara приезжали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита компания разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров. В новом пресс-релизе Yara отмечается, что после этого «дополнительных физических встреч не проводилось из-за пандемии».

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 года БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно. Цены на хлористый калий, поставляемый Yara, рассчитываются исходя из ряда рыночных индикаторов.

Правительству Норвегии принадлежат 36,2% акций Yara, институциональным инвесторам — 30,34%. Предприятия Yara располагаются почти в 50 странах мира, объем производства превышает 20 миллионов тонн удобрений в год. В 2016 г. выручка Yara составила 11,4 миллиарда долларов, прибыль до налогообложения (EBITDA) — 1,9 миллиарда долларов. Продажи удобрений в 2016 году составили 27,2 миллионов тонн.

В пресс-службе стачкома предприятия FINANCE.TUT.BY в начале декабря рассказали , что, по последним данным, в стачку вступил 101 работник «Беларуськалия» (среднесписочная численность сотрудников предприятия, по данным за 2019 год, составляла 16,5 тысячи человек). Из них уже уволено 55 человек. Что происходит с остальными, пока неизвестно. В стачкоме говорят, что «сверху дали команду не церемониться», ранее на «Беларуськалии» также заявляли, что в отношении остальных участников стачки «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».