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На переходе на улице Ландера маршрутка сбила пешехода

05.12.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса микроавтобуса в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 4 декабря на улице Ландера. Установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes двигался в направлении улицы Казинца и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
 
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