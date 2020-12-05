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На переходе на улице Ландера маршрутка сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса микроавтобуса в Минске. Об этом
Происшествие случилось вечером 4 декабря на улице Ландера. Установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes двигался в направлении улицы Казинца и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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