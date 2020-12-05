На переходе на улице Ландера маршрутка сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса микроавтобуса в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 4 декабря на улице Ландера. Установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes двигался в направлении улицы Казинца и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.