Легендарный тренер, подписавший письмо прославстных спорстменов, высказался о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский гандбольной специалист, тренер по научно-методической работе минского СКА Спартак Миронович рассказал в интервью BY.Tribuna.com , почему подписал письмо провластных спортсменов, а также поделился мнением о ситуации в Беларуси.



Фото: Александр Шичко, Прессбол

«Со всем ли я согласен в письме? Конечно, нет»

На вопрос журналиста, со всем ли изложенным в письме согласен 82-летний Спартак Петрович, он ответил:

— Конечно, нет.

— Подпись этого письма выглядит так, что вы полностью поддерживаете нынешнюю власть.

— В основном поддерживаю. Но есть нюансы, которые меня смущают. Все мы чем-то недовольны, человеку — и простому гражданину, и спортсмену, и тренеру — никогда не угодишь.

— А чем вы недовольны?

— По этому вопросу не хочу ничего комментировать.

— Считаю, подписавшись, вы выразили свое одобрение тому, что творится в Беларуси.

— Нет, я не поддерживаю то, что происходит. Мне очень хотелось бы, чтобы все было мирно, спокойно и хорошо.

— Но письмо подписали.

— Да, конечно. Ничего плохого в этом не вижу. Да, есть сейчас много недостатков, которые стоило бы искоренить, но, в основном, все у нас хорошо.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В данном письме есть такая фраза, как «мы настоящие спортсмены». А разве Елена Левченко, Андрей Кравченко и многие другие чемпионы — это не настоящие спортсмены?

— И Николай Козеко, и Александра Романовская. У каждого вида спорта свои претензии, свои вопросы. Высказываются люди. Но многих же устраивает и то, что есть. В том числе людей и из гандбола.

— Однако хватает представителей этого вида спорта, которые критически относятся к действующей власти и тому, что происходит.

— Да, есть такие люди. Но, поймите, не так все просто в жизни. Взять и разломать то, что делалось годами, на все плюнуть, все крушить, а потом заново все строить — это не так и просто. Нельзя забывать все то, что делалось во славу Родине. Возьмите любую войну — не так просто жить после нее, когда все разрушено, когда все нужно строить заново.

«В конце концов, как сказал Александр Григорьевич, победит народ»

Спартак Миронович также отметил, что в сегодняшней Беларуси многое сделано для развития спорта.

— Мое мнение такое: то, что было при мне, когда я начинал в спорте, когда не было ни зала, ни душевой, ни раздевалок, ничего, и нынешнее положение вещей — это огромная разница. Я очень доволен тем, что есть. У молодых ребят, может, другие запросы, у них свое мнение, и они мыслят по-другому, не как я. Но, думаю, в конце концов, как сказал Александр Григорьевич, победит народ. Он все время говорил, что сделает так, как пожелает народ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Миронович также подчеркнул, что он — за свободу выражения мнений.

— Только на днях, если честно, услышал о ситуации Козеко… Конечно, я огорчен. Уверен, что не только спортсмен — любой человек должен иметь право высказывать свою точку зрения. Даже если оно не такое, как у других, может, даже ошибочное, это мнение нужно выслушать, к человеку нужно относиться с уважением.

Нельзя людям и спортсменам закрывать рот. Каждый белорус должен иметь свое мнение и иметь возможность высказать его, даже если эта точка зрения не всех устраивает, — отметил тренер.