ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарный тренер, подписавший письмо прославстных спорстменов, высказался о ситуации в Беларуси

05.12.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский гандбольной специалист, тренер по научно-методической работе минского СКА Спартак Миронович рассказал в интервью BY.Tribuna.com, почему подписал письмо провластных спортсменов, а также поделился мнением о ситуации в Беларуси.


Фото: Александр Шичко, Прессбол

«Со всем ли я согласен в письме? Конечно, нет»

На вопрос журналиста, со всем ли изложенным в письме согласен 82-летний Спартак Петрович, он ответил:

— Конечно, нет.

— Подпись этого письма выглядит так, что вы полностью поддерживаете нынешнюю власть.

— В основном поддерживаю. Но есть нюансы, которые меня смущают. Все мы чем-то недовольны, человеку — и простому гражданину, и спортсмену, и тренеру — никогда не угодишь.

— А чем вы недовольны?

— По этому вопросу не хочу ничего комментировать.

— Считаю, подписавшись, вы выразили свое одобрение тому, что творится в Беларуси.

— Нет, я не поддерживаю то, что происходит. Мне очень хотелось бы, чтобы все было мирно, спокойно и хорошо.

— Но письмо подписали.

— Да, конечно. Ничего плохого в этом не вижу. Да, есть сейчас много недостатков, которые стоило бы искоренить, но, в основном, все у нас хорошо.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В данном письме есть такая фраза, как «мы настоящие спортсмены». А разве Елена Левченко, Андрей Кравченко и многие другие чемпионы — это не настоящие спортсмены?

— И Николай Козеко, и Александра Романовская. У каждого вида спорта свои претензии, свои вопросы. Высказываются люди. Но многих же устраивает и то, что есть. В том числе людей и из гандбола.

— Однако хватает представителей этого вида спорта, которые критически относятся к действующей власти и тому, что происходит.

— Да, есть такие люди. Но, поймите, не так все просто в жизни. Взять и разломать то, что делалось годами, на все плюнуть, все крушить, а потом заново все строить — это не так и просто. Нельзя забывать все то, что делалось во славу Родине. Возьмите любую войну — не так просто жить после нее, когда все разрушено, когда все нужно строить заново.

«В конце концов, как сказал Александр Григорьевич, победит народ»

Спартак Миронович также отметил, что в сегодняшней Беларуси многое сделано для развития спорта.

— Мое мнение такое: то, что было при мне, когда я начинал в спорте, когда не было ни зала, ни душевой, ни раздевалок, ничего, и нынешнее положение вещей — это огромная разница. Я очень доволен тем, что есть. У молодых ребят, может, другие запросы, у них свое мнение, и они мыслят по-другому, не как я. Но, думаю, в конце концов, как сказал Александр Григорьевич, победит народ. Он все время говорил, что сделает так, как пожелает народ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Миронович также подчеркнул, что он — за свободу выражения мнений.

— Только на днях, если честно, услышал о ситуации Козеко… Конечно, я огорчен. Уверен, что не только спортсмен — любой человек должен иметь право высказывать свою точку зрения. Даже если оно не такое, как у других, может, даже ошибочное, это мнение нужно выслушать, к человеку нужно относиться с уважением.

Нельзя людям и спортсменам закрывать рот. Каждый белорус должен иметь свое мнение и иметь возможность высказать его, даже если эта точка зрения не всех устраивает, — отметил тренер.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спартак Миронович рассказал в интервью BY.Tribuna.com, почему подписал письмо провластных спортсменов, а также поделился мнением о ситуации в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студэнты Гарадзенскага ўніверсітэту заступіліся за выкладчыка Валянціна Аскірку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика