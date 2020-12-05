Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официально объявлено, что «правильные» Деды Морозы должны быть сине-белые. Будут ли отлавливать красно-белых? Красно-белых выхватывают, бьют и тащат в автозаки…

- Я придумала гениальные сцену для фильма. Представьте себе шествие Дедов Морозов. Большинство сине-белые, но есть и вражеские лазутчики. Красно-белых предателей выхватывают, бьют и тащат в автозаки…По-моему, красиво! Можно даже без шествия. Просто вылавливать по городу красно-белых Дедов Морозов, бить и сажать.С наступающим! Но Новый год все равно настанет! И Рождество! Два Рождества! Жыве Беларусь!