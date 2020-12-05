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Официально объявлено, что «правильные» Деды Морозы должны быть сине-белые. Будут ли отлавливать красно-белых?

05.12.2020 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Официально объявлено, что «правильные» Деды Морозы должны быть сине-белые. Будут ли отлавливать красно-белых?
Иллюстративное фото
Официально объявлено, что «правильные» Деды Морозы должны быть сине-белые, пишет известный блогер и писательница Евгения Пастернак.

- Я придумала гениальные сцену для фильма. Представьте себе шествие Дедов Морозов. Большинство сине-белые, но есть и вражеские лазутчики. Красно-белых предателей выхватывают, бьют и тащат в автозаки…

По-моему, красиво! Можно даже без шествия. Просто вылавливать по городу красно-белых Дедов Морозов, бить и сажать.

С наступающим! Но Новый год все равно настанет! И Рождество! Два Рождества! Жыве Беларусь!
 
 
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