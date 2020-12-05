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В январе Москва перейдёт к активным действиям по принуждению Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей - аналитик

05.12.2020 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В январе Москва перейдёт к активным действиям по принуждению Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей - аналитик
Арсений Сивицкий. Фото: Еврорадио
Судя по заявлениям Александра Лукашенко на саммите стран ОДКБ, белорусская сторона так и не усвоила уроки Карабахского гамбита Кремля и его последствия для Беларуси, пишет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

«Перед нами новый геостратегический подход России – «стратегическая сдержанность». Он подразумевает сброс токсичных активов (таких как Карабах) в обмен на политико-экономические и военно-дипломатические дивиденды от региональных и глобальных игроков. Кремль воспринимает Лукашенко как токсичный актив и поддерживать его любой ценой не собирается. Промедленнее чревато распространением новых западных санкций на Россию. В январе Москва перейдёт к активным действиям по принуждению Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей.

Москва пошла на заключение сделок с стратегическими противниками своего формального союзника - с Баку и Анкарой, которая в течение всей «шестинедельной» войны оказывала активную дипломатическую и военно-техническую поддержку своему азербайджанскому союзнику. Такие же сделки Кремль заключит со странами Запада, конвертируя давление на Лукашенко с целью принуждения его к уходу в различные дивиденды», - считает аналитик.
 
 
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