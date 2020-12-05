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«Даже ОМОН угорал». Как одно слитое видео растоптало рейтинг Лукашенко среди силовиков

05.12.2020 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Даже ОМОН угорал». Как одно слитое видео растоптало рейтинг Лукашенко среди силовиков
Коллаж: kyky.org
Помните, как еще в августе Лукашенко впервые вышел к ОМОНу с автоматом Калашникова и сыном Колей? Инициатива Bypol, которую организовали бывшие силовики, опубликовала запись этой мизансцены с комментариями ОМОНовцев за кадром – это видео разорвало байнет.

Напомним, «вооруженный» перфоманс «президента» случился 23 августа. В тот день в Минске собрался большой марш, который дошел до Дворца Независимости. Когда большинство людей уже разошлись по домам, к кордону ОМОНа вышел Лукашенко. Правда, с автоматом, который даже не был заряжен. Сопровождал его младший сын Коля – в бронежилете и с оружием.

Судя по комментариям на слитом видео, омоновцы не знали, что их ждет встреча с Лукашенко – в своих переговорах они называют его позывным «Восток». Один из силовиков за кадром удивляется: «Там «президент»! Сзади». Также на видео слышно, как силовики смеются над Лукашенко, который «вооружил, бл**ь, Кольку до зубов».



 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, «вооруженный» перфоманс «президента» случился 23 августа.
 
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