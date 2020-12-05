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В Литве могут ввести чрезвычайное положение

05.12.2020 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если власти литовского государства не смогут обычными методами изменить к лучшему ситуацию с пандемией, в стране могут ввести чрезвычайное положение.

В Литве могут ввести чрезвычайное положение
Фото DELFI

Как сообщил президент Гитанас Науседа в интервью delfi.lt, «следует рассмотреть эти вещи (чрезвычайное положение), поскольку ситуация действительно плохая».

«Особенное беспокойство вызывает тот факт, что невзирая на карантинные ограничения и достаточно строгие меры, которые мы использовали в прошлом, результат не лучше, а ситуация ухудшается», — сказал он.

Президент подчеркнул, что «мы прокомментируем все в воскресенье или в понедельник. Прежде всего, сами эксперты прокомментируют, что они предлагают и уходящей, и новой власти сделать».

 
 
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Если власти литовского государства не смогут обычными методами изменить к лучшему ситуацию с пандемией, в стране могут ввести чрезвычайное положение.
 
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