ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле сотрудники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры

05.12.2020 15:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гомеле сотрудники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартирыГомеле сотрудники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры" class="one-news__figure-img">

 В Гомеле спасатели вытащили из горевшей квартиры двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел в 18:49 4 декабря, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по проспекту Октября. В квартире проживал одинокий пенсионер 1946 года рождения. Его и вытащили из горящей квартиры спасатели. Мужчину при помощи маски вытащили на свежий воздух, где его передали для осмотра работникам скорой помощи.

Также в квартире был найден знакомый хозяина 1963 года рождения. Он также был передан медицинским работникам. В итоге оба мужчины были госпитализированы.

Огонь повредил имущество в квартире, а также закоптил стены и потолок. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительной версии, ею могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или розжиге свечи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 В Гомеле спасатели вытащили из горевшей квартиры двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Инцидент произошел в 18:49 4 декабря, в квартире на первом этаже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально объявлено, что «правильные» Деды Морозы должны быть сине-белые. Будут ли отлавливать красно-белых?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика