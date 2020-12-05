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В Гомеле сотрудники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры
Источник материала: ОНТГомеле сотрудники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры" class="one-news__figure-img">
В Гомеле спасатели вытащили из горевшей квартиры двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел в 18:49 4 декабря, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по проспекту Октября. В квартире проживал одинокий пенсионер 1946 года рождения. Его и вытащили из горящей квартиры спасатели. Мужчину при помощи маски вытащили на свежий воздух, где его передали для осмотра работникам скорой помощи.
Также в квартире был найден знакомый хозяина 1963 года рождения. Он также был передан медицинским работникам. В итоге оба мужчины были госпитализированы.
Огонь повредил имущество в квартире, а также закоптил стены и потолок. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительной версии, ею могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или розжиге свечи.
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В Гомеле спасатели вытащили из горевшей квартиры двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Инцидент произошел в 18:49 4 декабря, в квартире на первом этаже...
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