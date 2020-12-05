Бездомный отправил девушке послание, которое тронуло ее до глубины души. Только прочтите

Источник материала: ОНТ

Пользовательница Reddit под ником iwannabeded поделилась историей о необычном и трогательном послании от незнакомца с улицы, пишет портал «Ридус».

По дороге на работу девушка начала замечать бездомного, который все время что-то держал в карманах. Выглядел мужчина несколько подозрительно. Однажды он подошел к девушке и дал ей записку. Когда iwannabeded открыла послание, она была поражена. Оказалось, что бездомный вручил девушке поздравительную открытку. В ней от руки было написано: «Счастливого Рождества и с наступающим Новым годом. Твой друг, Джейми Р». С другой стороны находилось напечатанное пожелание: «Пусть у тебя будут самые сказочные и запоминающиеся праздники».





Это неожиданное и невероятно милое послание растрогало девушку. Она подарила мужчине 50 долларов. По его словам, такие открытки он делает сам, а затем дарит их хорошим людям.

ФОТО: © Barry Rosenthal / Getty Images

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