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"Это надолго": как приучить детей убирать за собой
05.12.2020 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своем свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"
Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
2:30 — честно ответьте себе на вопрос: почему дети должны помогать вам по дому?
6:30 — "ребенок будет делать все, что вы хотите": как не убить инициативу?
7:30 — главный секрет, с которого надо начать учить ребенка самостоятельности;
10:00 — инвестиция в детей: как принять факт, что ребенок, помогая по дому, может что-то сломать и испортить;
12:00 — почему шантаж, подкуп и угрозы в переговорах об уборке — плохие методы;
18:30 — как благодарить, хвалить и критиковать за выполненную работу;
20:20 — как правильно просить о помощи детей (они, кстати, имеют право вам отказать);
24:30 — как желание и умение помогать по дому формирует ответственность за свою жизнь?
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Просьбы, торг, скандалы — почти все бессильно в разговорах об уборке. Родительская боль, которая начинается с неубранной детали конструктора и заканчивается...
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