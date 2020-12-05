Пост в Instagram спас приют для животных: неравнодушные собрали миллион

Источник материала: Sputnik Беларусь

Подопечные частного приюта для животных "Вега" в поселке Аксубаево в Республике Татарстан оказались на грани голода из-за накопившегося долга в размере миллиона рублей (13,5 тысячи долларов). Сумма оказалось непосильной для выплаты, и тогда основатель приюта Марина Симакова обратилась к пользователям соцсетей, разместив в аккаунте Instagram пост с призывом о помощи.

"Я написала последний пост, не надеясь вообще ни на что. Но в глубине души я все-таки верила, что что-то должно произойти. Не могут животные, которые ни в чем не виноваты, остаться голодными. И чудо случилось", – вспоминает Марина.

Результат не заставил себя долго ждать. Уже через сутки необходимая сумма была собрана. Основатель приюта вспоминает, что после размещения поста и нескольких репостов на ее телефон непрерывно начали приходить уведомления о переводе денежных средств от различных номеров.

"Приходы были очень-очень разные: от одного рубля до двухсот тысяч. И люди переводили все, кто сколько мог. Очень было приятно даже читать комментарии к сумме, где писалось: "все, что было". То есть все, что было на карте. Люди переводили свои последние деньги для того, чтобы помочь нам выкарабкаться из этой ситуации", – рассказывает Марина Симакова.

Таким образом, приюту удалось расплатиться с долгами за корм для животных, заплатить рабочим за строительство новых вольеров, а также внести плату в ветклинику, передержку и закупить новые будки для собак. "Когда ты понимаешь, что все, конец, уже нет больше никакого выхода. И когда ты утром встаешь и понимаешь, что все возможно, что все благодаря неравнодушным людям", – говорит Марина.

Женщина уверена, что если бы люди чаще откликались на призывы о помощи и помогали приютам, то ни один из них бы ни в чем не нуждался. "Ведь неважно, какую сумму человек переводит, даже если каждый человек переведет по одному рублику, уже будет колоссальная огромная помощь", – заявляет Симакина.